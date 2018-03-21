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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:40 م
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ضبط شقيقين يقودان تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها بالجيزة

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:08 م
ضبط شقيقين يقودان تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها بالجيزة سرقه سيارات - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى – أحمد حربى
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قاد شقيقان تشكيلاًعصابياً تخصص فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل أموال، حيث تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

 

وأكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى قيام كلٍ من شعبان.أ.ع  عاطل 34 سنة، وشقيقه إبراهيم .أ.ع  عاطل 32، سبق اتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، وأحمد.ف  عاطل، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات سيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

 

كما تم ضبط الأول والثانى حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهتهما اعترفا باشتراكهما مع المتهم الهارب فى ارتكاب (10حوادث سرقات سيارات) بدوائر أقسام شرطة الأهرام، الطالبية، دار السلام، وبارشادهما تم ضبط  سيارتين، وأكدا إعادة باقى السيارات لمالكيها عقب حصولهم على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.


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