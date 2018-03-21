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ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير تأشيرات حج

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:06 م
ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير تأشيرات حج حبس-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص يدعى كذباً بأنه يعمل بإحدى جهات الدولة، واستولى على 88 ألف جنيه من مواطنَيْن.

 

تلقت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من " عمرو ف. م" نائب رئيس مجلس إدارة الشئون الفنية بشركة لإدارة الأصول العقارية، مقيم بدائرة مدينة نصر أول بالقاهرة وآخر.. بقيام "عادل م. ع " بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغ إجمالها (88,000 جنيه ) بزعم إحضار تأشيرات خاصة بموسم الحج لعام 2017 وتخصيص خمسة أفدنة لكلٍ منهما بقطاع استصلاح الأراضى بمدينة النوبارية وإدعائه بأنه يعمل بإحدى جهات الدولة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

 

ومن خلال البحث والتحرى حول الواقعة توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكابها "عادل م. ع"  مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ.. وأن المتهم محبوس حالياً على ذمة القضية رقم 8183/2016 جنح مستأنف مركز قلين " تبديد "حبس لمدة شهرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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