ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارجالأربعاء، 21 مارس 2018 03:03 م
حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على إثنين من المواطنين بدعوى تسفيرهما لإحدى الدول الأجنبية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "إبراهيم ف. ف" عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وآخر بقيام "محمد ح" عامل، بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على (105,000 جنيه - 2,300 دولار أمريكى) من أصل مبلغ (145,000 جنيه) بزعم تسفيرهما لدولة أستراليا، إلا أنه قام بتسفيرهما لدولة إندونيسيا ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
من خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وباستدعاء المشكو فى حقه، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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