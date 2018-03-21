ضبط راكب بمطار القاهرة لحيازته أقراص مخدرة ومطواة قبل سفره لجوانزو

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب بحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومطواة قبل سفره إلى جوانزو.

وأثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جوانزو، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود أجسام معتمة داخل حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على مطواة، وقطعة حشيش بالإضافة إلى كمية من أقراص الترامادول والزولام الزانكس المخدر.

وعلى الفور أمر اللواء طة بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، ونفاذ لتعليمات اللواء محمود الديب مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ بوضع تلك التوجيهات محل التنفيذ.