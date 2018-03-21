ضبط تشكيل عصابى لسرقته معدات وأدوات حديدية من مشروع قناطر أسيوط الجديدة







أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة معدات وأدوات حديدية من مشروع قناطر أسيوط الجديدة

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد صالح الخطيب مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد ضبط "ع. ر. ع" صائد أسماك مسجل شقي خطر فئة "أ"، و"ع. ف. ع" صائد أسماك مسجل شقي خطر فئة "أ"، و" س. ع. ع" صائد أسماك سبق اتهامه في عدد 7 قضايا ما بين سلاح أبيض، وسلاح نارى، ومخدرات، و"م. ح. م" صائد أسماك سبق اتهامه في 11 قضية ما بين ضرب، وسلاح نارى، ومخدرات، وسرقة ومقيمين جميعاً الوليدية ـ دائرة القسم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص في سرقة معدات وأدوات حديدية من مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد 9 قطع حديدية مختلفة الأحجام والأوزان التي تستخدم في مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، وبحوزة الأول بندقية خرطوش تركي و4 طلقات، وبحوزة الثالث فرد خرطوش، وبحوزة الرابع فرد خرطوش.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المعدات والأدوات الحديدية الخاصة بمشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع واستخدامها في وقائع السرقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وصولاً لوقائع أخري وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.