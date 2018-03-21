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ضبط تاجرى عملة بسوهاج وبحوزتهما 200 ألف ريال سعودى

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:23 م
ضبط تاجرى عملة بسوهاج وبحوزتهما 200 ألف ريال سعودى تاجر عملة-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط " أحمد .م.ع "، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين العاملين بالخارج وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين بأن حجم تعاملاته المالية طبقاً للفحص بلغت 200 ألف ريال سعودى.

 

كما تم ضبط على. م. م ، موظف – ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، لقيامه بالاشتراك مع آخر "يعمل بالخارج" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واستبدالها وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة مالية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم التعاملات المالية طبقاً للفحص بلغت (350 ألف دولار أمريكى، و150 ألف ريال سعودى) تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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