ضبط الطالب المتهم بوضع مخدر لزملائه بالدقهلية







الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس من إلقاء القبض على طالب بالمرحلة الإعدادية قام بوضع مخدر لستة من زملائه بالمدرسة.

وكان العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، تلقى إخطاراً من العقيد أحمد شوقى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من مركز السموم بالمنصورة، بإصابة ستة طلاب من مدرسة على مبارك الإعدادية، نتيجة تناولهم مخدر داخل عصير قام زميل لهم بوضعه.

وعلى الفور انتقل الرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث المركز، إلى المدرسة، وبالفحص تم التوصل إلى الطالب وتم ضبطه، وبالفحص تبين إصابته بمرض حمى البحر المتوسط، ويتناول دواء مهدئ لذلك، وقام بوضع الدواء لزملائه داخل العصير كنوع من الهزار ، فأصيبوا بحالة من الإعياء الشديد، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.