صور وفيديو.. حسن راتب: الدولة تجاوزت العديد من المصاعب فى ظل قيادة السيسى







كتب إيمان على تصوير عمرو مصطفى‎

كرم الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عددا من الامهات المثاليات وأمهات الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة بمناسبة احتفالية عيد الأم.

وقال "راتب"، خلال مؤتمر مستثمرى هضبة الأهرام لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية لدورة ثانية، إن الشرق الأوسط مر بصعوبات ومحن كثيرة من الخوارج ومن يهددون استقرار الدول، كما أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبيرة كادت أن تلتهم اقتصاد الأمة".

وأوضح خلال مؤتمر هضبة الأهرام، أن الدولة تجاوزت العديد من المصاعب من بينها النهوض باقتصاد الدولة والقضاء على فيروس سى و كل ذلك فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف راتب:"الرئيس السيسى لم يطلب الولاية ولا الملك ولا الحكم .. فقد جئنا لرجل لم يطلب الولاية، لكنه طُلِب لها، وكانت لأول مرة فى 30 يونيو، أن تنزل أمة بأكملها على قلب رجل واحد ولم تحدث فى العالم إطلاقًا من أجل تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الإرهاب، كانت صورة مستقبل البلاد ضبابية، ولذلك نزل الرجال والنساء فى صورة لم يرها العالم من قبل".