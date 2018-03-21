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صور.. وزير الخارجية الروسى يلوح "بالرد" على بريطانيا فى قضية الجاسوس

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:30 ص
صور.. وزير الخارجية الروسى يلوح "بالرد" على بريطانيا فى قضية الجاسوس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف





(أ ف ب)
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لوح وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف فى طوكيو الأربعاء بـ"الرد على الإجراءات المعادية لروسيا" التى اتخذتها بريطانيا حول قضية تسميم جاسوس روسى سابق فى المملكة المتحدة.

وصرح لافروف فى أعقاب لقائه مع نظيره اليابانى تارو كونو "إذا استمرت الحكومة البريطانية باتخاذ اجراءات معادية لروسيا، فسنرد انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل".

وحث لافروف لندن على "الرد بهدوء" على الهجوم الذى استهدف فى الرابع من مارس الحالى الجاسوس الروسى السابق سيرغى سكريبال وابنته يوليا واللذان لا يزالان فى حالة حرجة.

وتقول بريطانيا إن روسيا وحدها لها القدرة والدوافع والنية للوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذى بدأ تطويره على ما يبدو فى الحقبة السوفياتية.

وعلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الاتهامات بأنها "هراء وتفاهات وكلام فارغ".

وقامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا وأسرهم أى ما مجمله 80 شخصا.

وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى إن لندن "تسعى فعليا" لاتخاذ إجراءات أخرى.

ولا يزال سكريبال، الضابط الروسى السابق الذى باع أسرارا إلى بريطانيا وانتقل إليها فى 2010 فى إطار صفقة تبادل جواسيس، فى حالة صحية حرجة مع ابنته بعدما عثر عليهما فاقدى الوعى فى سالزبري.

 

لافروف ونظيره الياباني
لافروف ونظيره الياباني

 

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

 

وزير خارجية روسيا ونظيره الياباني
وزير خارجية روسيا ونظيره الياباني

 

 

       

 


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اليابان

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الجاسوس الروسي

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