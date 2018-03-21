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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:49 م
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صور.. وزير الأوقاف يشارك فى العيد القومى لسلطنة بروناى كضيف شرف

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:00 م
صور.. وزير الأوقاف يشارك فى العيد القومى لسلطنة بروناى كضيف شرف وزير الأوقاف يشارك فى العيد القومى لسلطنة بروناى





كتب لؤى على
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شارك مساء اليوم، الأربعاء، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى احتفال سفارة بروناى بالقاهرة بالعيد القومى لسلطنة بروناى ضيف شرف للاحتفال فى إطار العلاقات الودية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة بروناى دار السلام، ويأتى ذلك فى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على القيام بدورها الدولى فى ضوء دور مصر الريادى لنشر سماحة الإسلام والفكر الإسلامى الوسطى الصحيح فى العالم كله.

 

جدير بالذكر أن سلطنة بروناى تشارك فى المسابقة العالمية التى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية والتى تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى سيتم افتتاحها صباح السبت القادم.

 
 
 
وزير الأوقاف يشارك في العيد القومي لسلطنة بروناي (1)
 

 

وزير الأوقاف يشارك في العيد القومي لسلطنة بروناي (2)
 

 

وزير الأوقاف يشارك في العيد القومي لسلطنة بروناي (3)
 

 

وزير الأوقاف يشارك في العيد القومي لسلطنة بروناي (4)

 


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