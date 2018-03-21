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صور.. نقابة الزراعيين بالوادى الجديد تعقد مؤتمرها الثانى لدعم الرئيس بالخارجة

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:04 م
صور.. نقابة الزراعيين بالوادى الجديد تعقد مؤتمرها الثانى لدعم الرئيس بالخارجة جانب من الحضور





الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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نظمت نقابة الزراعيين بمحافظة الوادى الجديد المؤتمر الثانى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، بحضور عدد كبير من القيادات النقابية والتنفيذية والشعبية ونواب البرلمان عن المحافظة، وتم استعراض عدد كبير من الفقرات والكلمات التى أعلن فيها الحاضرون عن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل الحشد الشعبى والجماهيرى للخروج إلى صناديق الاقتراع فى كل مراكز المحافظة .

 

وشارك فى المؤتمر النواب جمال آدم وابتسام أبو رحاب، وداود سليمان، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى مدينة الخارجة، حاملين شعارات دعم الرئيس والأعلام، للتأكيد على الخروج فى أيام الاقتراع، وتحقيق أعلى نسبة فى التصويت على مستوى الجمهورية .

 

وقال المهندس صلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالمحافظة، إن النقابة نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بمركز الداخلة، وشاركت فى جميع الفعاليات الشعبية التى نظمها مواطنى المحافظة، لدعم الرئيس فى الانتخابات وتستكمل فعالياتها لدعم السيسى فى الانتخابات، من خلال تنظيم مؤتمر كبير بمدينة الخارجة، للتأكيد على تحفيز وحشد الناخبين والخروج إلى صناديق الاقتراع أيام الانتخابات، والإدلاء بأصواتهم للرئيس السيسى من أجل استكمال مسيرة التنمية والاستقرار .

 
 
مجلس ادارة النقابة ونواب البرلمان
مجلس إدارة النقابة ونواب البرلمان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نقابة الزراعيين تنظم مؤتمر لدعم الرئيس بالخارجة
نقابة الزراعيين تنظم مؤتمر لدعم الرئيس بالخارجة

حضور كبير من المواطنين
حضور كبير من المواطنين

فى احدى القاعات العامة بالخارجة
فى إحدى القاعات العامة بالخارجة
 
 
 

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