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صور.. مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى لتوعية مواطنى قرية بلصفورة

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:47 م
صور.. مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى لتوعية مواطنى قرية بلصفورة مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى





سوهاج عمرو خلف
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استمرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اليوم فى تنفيذ القافلة المائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية بلصفورة وذلك لتقديم خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح وذلك مجانيا للأهالى فى اطار فعاليات الأسبوع المائى وتحت شعار النقطة بتفرق.

قال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،أنه تم تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية بمدارس والمعاهد الأزهرية بالقرية حيث تم تنظيم ندوتى لطلاب مدرسة بلصفورة الثانوية المشتركة وطلاب معهد بلصفورة الإعدادى الثانوى المشترك للتوعية بترشيد استهلاك المياه كما تم تثقيف طلاب مدرسة نجع العرب الابتدائية بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من خلال قصة سلمى.

كما تم تنظيم ندوة لسيدات جمعية أمل الغد ببلصفورة لتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على مياه الشرب كما تم تنظيم لقاء للمصليين بمسجد الصفا والمروة لتوعيتهم بمراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول لتوفير كوب مياه أمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب.

وأشار اللواء محمد بدرى إلى أنه تم تنظيم دورى كرة قدم بالتعاون مع مركز شباب القرية تحت إسم كأس المياه كما تم استخدام الرسم الجرافتى لتوعية مواطنى القرية.

 

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (2)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (3)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (5)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (6)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى 

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (10)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى 

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (11)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (12)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى 

 

مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى (14)
مياه سوهاج تستعين بالرسم الجرافتى 

 


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