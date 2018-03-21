صور.. "مياه الأقصر" تنظم مسيرة بالسيارات للتوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك







الأقصر – أحمد مرعى

واصل فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة "النقطة بتفرق"، وذلك لتوعية الأهالى بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه وترشيد الاستهلاك، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "النقطة بتفرق" بالتعاون بين الشركة القابضة للمياه والأزهر الشريف والكنيسة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وشملت الفعاليات إطلاق مسيرة برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة المياة بالأقصر، ضمت عدد من سيارات الشركة، وموظفى الشركة ومكلفى الخدمة العامة فى ظل حملة ترشيد إستهلاك المياة، وقام فريق المعمل والتطهير بتحليل المياه للمنازل وبعض المصالح الحكومية بمنطقة العوامية وتطهير شبكة الصرف الصحى.