صور.. ملصقات إنجازات الرئيس فى حملات طرق الأبواب لحزب مستقبل وطن ببنى سويف







بنى سويف :هانى فتحى

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف برئاسة وائل محفوظ أمين عام الحزب بالمحافظة، حملات طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية فى العملية الانتخابية.

وأكد وائل محفوظ لـ"اليوم السابع"، أن أمانات الحزب على مستوى قرى ومدن المحافظة تجوب الشوارع وتطرق الأبواب لتوزيع ملصقات مدون بها إنجازات الرئيس السيسى، لحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأضاف وائل محفوظ أن سيارات عليها مصلقات وصور الرئيس تجوب الشوارع بالتزامن مع حملة طرق الابواب لحث المواطنين على النزول فى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية 26 و 27 و 28 مارس.