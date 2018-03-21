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الأربعاء، 21 مارس 2018 03:43 ص
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صور.. مظاهرات مليونية فى البرازيل احتجاجا على مقتل ناشدة سوداء

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:04 ص
صور.. مظاهرات مليونية فى البرازيل احتجاجا على مقتل ناشدة سوداء مظاهرات البرازيل





كتب عبد الوهاب الجندى
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واصل البرازيليون احتجاجاتهم على مقتل ناشطة بارزة، فى شوارع البرازيل، وشارك الملايين فى المظاهرات التى إقيمت الليلة، في العديد من المدن البرازيلية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى مسيرات حاشدة فى ريو دى جانيرو، احتجاجا على مقتل السياسية مارييل فرانكو.

وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.

المظاهرات أمام أمام غرفة بلدية ريو
المظاهرات أمام أمام غرفة بلدية ريو

جانب من التظاهر
جانب من التظاهر

سيدة مشاركة في التظاهر
سيدة مشاركة في التظاهر

شابة سوداء مشاركة في المظاهرات
شابة سوداء مشاركة في المظاهرات

صور الناشطة المقتولة
صور الناشطة المقتولة

مشاركات ضخمة في المظاهرات
مشاركات ضخمة في المظاهرات

مشاركة تحمل لافتة
مشاركة تحمل لافتة

مظاهرات البرازيل
مظاهرات البرازيل

مظاهرات ريودجانيرو
مظاهرات ريودجانيرو

ملايين مشاركين في التظاهر
ملايين مشاركين في التظاهر

منصات للتظاهر
منصات للتظاهر

 


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