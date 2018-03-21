صور.. مظاهرات مليونية فى البرازيل احتجاجا على مقتل ناشدة سوداء







كتب عبد الوهاب الجندى

واصل البرازيليون احتجاجاتهم على مقتل ناشطة بارزة، فى شوارع البرازيل، وشارك الملايين فى المظاهرات التى إقيمت الليلة، في العديد من المدن البرازيلية، وفق صور نشرتها وكالات الأنباء العالمية.

وشارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى مسيرات حاشدة فى ريو دى جانيرو، احتجاجا على مقتل السياسية مارييل فرانكو.

وكانت مارييل فرانكو، 38 عاما، عضوا بمجلس بلدية مدينة ريو وقد قادت حملة ضد عنف الشرطة ويراها كثيرون مدافعة بارزة عن حقوق المرأة.