صور .. مسيرة حاشدة تجوب شوارع بنى سويف بالسيارات لتأييد السيسى

بنى سويف :هانى فتحى

قاد الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو المجلس عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، مسيرة حاشدة للسيارات الملاكى والميكروباص والسرفيس، واعتلى النائب سيارة مكشوفة ووزع الورود والبالونات، التى تحمل صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادم، والإدلاء بأصواتهم له.

بدأت المسيرة، من المدخل الجنوبى لمدينة بنى سويف بسيارات تجاوز عددها نحو 150 سيارة متنوعة، ثم طافت المسيرة الشوارع والأحياء الرئيسية بمدينة بنى سويف "ميدان حارث – الرياضى – ميدان المديرية – شارع احمد عرابى – شارع عبدالسلام عارف"، ورفع المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، على أنغام الأغانى الوطنية التى تجاوب معها المواطنون فى الشوارع مرددين الهتافات " قالوا اية علينا دولا".



مسيرة حاشدة بالسيارات فى شوارع بنى سويف



جانب من المسيرة



جانب من المسيرة



الدكتور عبدالرحمن برعى يقود المسيرة



جانب من المسيرة



الدكتور عبدالرحمن يقود المسيرة



جانب من المسيرة



جانب من المسيرة