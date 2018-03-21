صور.. مستقبل وطن بأسيوط يستعرض انجازات السيسي في مؤتمر جماهيري







أسيوط ـ محمود عجمي

قال المهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع خلال السنوات الأربع الماضية إعادة بناء قدرات القوات المسلحة ورجال الشرطة لتكون قوة ردع لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار الوطن، فضلا إجراء مسح طبي لـ 5 ملايين مواطن مصري من فيرس " سي" وإطلاق مبادرة مصر خالية من المرض مع حلول 2020، كما شهدت مصر ارتفاع الاحتياط النقدي الأجنبي إلى حوالي 42 مليار دولار بعد أن كان 6 مليار دولار في 2014، بالإضافة إلي زيادة حجم الصادرات المصرية بالخارج و انخفاض الواردات.

ودعا رئيس حزب مستقبل وطن، المصريين إلي الخروج في أيام 26,27,28 مارس الجاري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط تحت عنوان " على العهد دائما .. نرى فيك مستقبل وطن " بحضور النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب والمهندس أحمد صبري أمين التنظيم و المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومحمد حمدي الدسوقي والدكتورة اليزابيث شاكر ومرتضي العربي وسهير الحادي أعضاء مجلس النواب والدكتور علي مهران منسق حملة كلنا معك من أجل مصر بأسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب بالصعيد .



































