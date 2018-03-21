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صور.. محمد بن سلمان يجتمع برؤساء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:10 ص
صور.. محمد بن سلمان يجتمع برؤساء مجلسى الشيوخ والنواب الأمريكى جانب من اللقاء





وكالات
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عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى، فى مقر الكونجرس الأمريكى بواشنطن اليوم، اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب فى مختلف اللجان، حيث التقى كلا من رئيس مجلس النواب الأمريكى بول راين وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل ، ومن ثم أتبع ذلك باجتماع آخر مع زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بكل من زعيم الأغلبية بمجلس النواب كيفن مكارثي، ونائب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والأمن الداخلى فى مجلس الشيوخ، وبرؤساء لجان الشؤون الخارجية والأمن الداخلى والاستخبارات فى مجلس النواب، و كبار الديمقراطيين فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات بمجلس النواب.

وأكد قادة الكونجرس من الحزبين على دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

وقد ناقش ولى العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة تضمنت مستجدات الأوضاع فى المنطقة بما فيها جھود التعاون فى محاربة الإرھاب، والتصدى للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التى تھدد استقرار المنطقة .

كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون بين البلدين خاصة فى الجوانب الاقتصادية والتنموية وفقا لرؤية المملكة 2030 .

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء الأمير محمد بن سلمان أعضاء الكونجرس
لقاء الأمير محمد بن سلمان أعضاء الكونجرس

 

ولى العهد السعودي مع أعضاء الكونجرس
ولى العهد السعودي مع أعضاء الكونجرس

 


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