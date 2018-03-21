صور .. محافظ كفرالشيخ يكرم 12 سيدة من الأمهات المثاليات بالمدن







كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ،الأمهات المثاليات على مستوى محافظة كفرالشيخ للعام 2018، الذى نظمته محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة، والبالغ عددهم 12 أم مثالية .

وقال محافظ كفر الشيخ أن الأم المصرية هى أيقونة متفردة في العمل الوطني والإنساني، معرباً عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات لجهودهن في سبيل تحقيق التميز وصناعة النماذج الناجحة في مختلف مجالات العمل، ودور الأم المشرف فى نهضة المجتمع ودعم الأمن القومى المصري ستحيـا على الدوام مصــر العظيمـة بـ " عظيمات مصر مطالباً أبناء المحافظة للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها في 26، 26، 27 مارس الجاري لرسم مستقبل مصر، وأن يمارس الجميع حقه الدستورى والقانوني ونقول للعالم " إحنا المصريين " مختتماً كلمته بتحية الوطن " تحيا مصر_تحيا مصر _تحيا مصر "، داعياً المولى العلى القدير أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها العظيم.

وأعلن محافظ كفر الشيخ انه سيتم إجراء قرعة علنية، الأسبوع القادم، للأمهات المثاليات على 10 رحلات عمرة، فضلاً عن القرعة العلنية التي سيتم اجراؤها لأمهات الشهداء على 5 رحلات حج، و 10 رحلات عمرة .

وكًرم محافظ كفرالشيخ 12 أم مثالية وهن الأم المثالية، نادية محمد أبوالحمد خليفة، الفائزة بالمركز الأول على مستوى المحافظة من مركز دسوق، تليها، الأم المثالية نادية محمد أبو شعيشع إبراهيم " قلين"، ماجدة أحمد عبد الحليم مصباح " كفر الشيخ"، سورية على عبدالغفار عليوة " كفر الشيح أمانى زكى حامد منصور " الحامول"، هناء فوزى محمد سويدان " فوه"، أحلام حامد حامد حشيش " فوه"، أمينة عبدالعزيز إبراهيم الزفتاوى" سيدى سالم"، سميرة محمود إبراهيم المغربي سيدى سالم"، سهام عبد الله السيد عبد السلام الرياض الام المثالية، جوهرة اسماعيل السيد والدة الشهيد عبد الله عبد النبى حسن"كفر الشيح ، والأم المثالية، منى مصطفى احمد مصطفى والدة الشهيد مصطفى سمير بدوى والتى حصلت على لقب الام المثالية على مستوى المحافظة لعام 2018 ، كما تضمن الاحتفال عدد من الفقرات الفنية والوطنية.



1- تكريم الامهات المثاليات



2- جانب من تكريم الأمهات



3- تكريم ام مثالية



4- احدى المهات المثاليات



5- شهادة تقدير للام المثالية



6- جانب من تكريم الامهات المثاليات