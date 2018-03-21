صور .. محافظ كفرالشيخ يطلق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه







كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلق اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، الحملة القومية "رشد" لترشيد استهلاك المياه "مياه الشرب ومياه الرى" وحماية النيل من التلوث، وتوعية وتثقيف المواطنين وطلاب المدارس والمزارعين، لترشيد استهلاك المياه، لتجوب الحملة قرى المحافظة من قرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الرى، والمديريات المعنية.

جاء ذلك تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس على عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أشرف محمدى وكيل وزارة الرى، وصلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات الشعبية والتنفيذية وحشد كبير من الأهالى وطلاب المدارس.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المياه هى الحياة، والنيل شريان حياة المصريين، وأن الحملة القومية لترشيد استهلاك "مياه الشرب - مياه الرى" تشمل الكشف على عدادات مياه الشرب وصيانتها، والتوعية والتثقيف بأهمية ترشيد مياه الشرب، وصيانة ونظافة الخزانات العلوية لمنازل المواطنين، وتقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على الإصلاح الشامل لمصادر وأجهزة المياه فى المنزل، وفحص العدادات وإكتشاف التسريب وكيفية معالجته.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم وضع العديد من الطرق التى يمكن من خلالها ترشيد أكبر كمية من المياه، وحث المزارعين على الحفاظ على المياه المستخدمة فى الرى، والترشيد فى استهلاكها، والحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية، وحظر إلقاء المخلفات بها كمسئولية وطنية، وتكثيف المرور والرقابة لمنع أى ممارسات تهدر من خلالها مياه الشرب، وحظر استخدامها فى "رش الشوارع، أو رى الأشجار، وغسيل السيارات"، وتطبيق القانون ضد المخالفين، حيث إن مياه الشرب مخصصة للاستهلاك الآدمى فقط، مع توعية المواطنين بترشيدها والحفاظ عليها، وتجوب الحملة جميع مدن ومراكز المحافظة.

ودعا نصر، المواطنين للمشاركة فى صناعة مستقبل مصر، والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، فى الفترة من 26، 27، 28، من شهر مارس الجارى.

كما استمع محافظ كفر الشيخ، لطلبات ومقترحات المواطنين، وكلف بصيانة الوحدة الصحية بإسحاقة، وإدراج قرية اسحاقة فى أقرب خطة للصرف الصحى، وتحسين المرافق والخدمات بالقرية، وإختتم بتحية الوطن "تحيا مصر - تحيا مصر - تحيا مصر".

ومن جانبه قال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الشرب تمر بثلاث مراحل تنقية، المرحلة الأولى "السحب من نهر النيل (المأخذ)"، ويتم السحب من مياه جارية بمواسير على بعد وعمق مناسب داخل مجرى النيل، ويتم تركيب مصافى لمنع دخول أى عوالق داخل محطة التنقية. المرحلة الثانية "مرحلة الترويق"، يتم تحليل عينة من الماء الجارى ومعالجته لتحديد كميات المواد الكيميائية المضاف إليها، "مادة الشبه" وهى مادة كبريتات الألومنيوم، ولها قدرة عالية للتفاعل مع الماء وتكوين ندف صغيرة تعمل على تجميع الجسيمات الصغيرة والشوائب العالقة فى المياه وترسيبها فى أحواض الترسيب، ومادة (كلور إبتدائى) يتم تحديد كميات الجرعة المناسبة، وذلك للتخلص من الفيروسات والبكتريا والطحالب والفطريات وبعض المواد العضوية.

المرحلة الثالثة "مرحلة الترشيح"، وهى أحواض بها رمل وزلط من نوع خاص وأرضية عبارة عن مصافى ذات فلاتر لا تسمح إلا بمرور المياه، وفى "الخزان الأرضى"، يتم إضافة (الكلور النهائى) إلى المياه المرشحة قبل دخولها إلى الخزان الأرضى لضمان حمايتها من التلوث بعد خروجها إلى الشبكات ووصولها إلى المنازل، ونتلقى اتصالات المواطنين لشكاوى المياه، على الخط الساخن 125 وموقع الشركة.

وكرم محافظ كفر الشيخ، فى نهاية الإحتفال المتميزين والقيادات التنفيذية.



محافظ كفر الشيخ يطلق حملة لترشيد المياه



محافظ كفر الشيخ بين الأهالي



الحضور بالمؤتمر



الحضور اثناء اطلاق الحملة



الحضور من السيدات



تكريم وكيل التعليم