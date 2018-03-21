صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات بعد تعرضه لحادث

صور.. محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات بعد تعرضه لحادثالأربعاء، 21 مارس 2018 04:08 م
محافظ سوهاج ومدير الأمن خلال الزيارة
سوهاج - محمود مقبول
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زار الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج يرافقه اللواء عمر عبد العال مدير الأمن، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، النائب ياسر نصر نائب العسيرات بالمستشفى الجامعى للاطمئنان على حالته الصحية على إثر تعرضه لحادث سيارة أثناء عودته من القاهرة بالطريق الصحراوى بناحية محافظة أسيوط.
شارك فى الزيارة النائب جابر الطويقى نائب دار السلام، وجاء التقرير الطبى سحجات وكدمات بسيطة والحالة ممتازة وسوف يصرح له بالخروج بعد التأكد من سلامته طبيا.
محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات
محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات
محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات
محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات
محافظ سوهاج ومدير الأمن يطمئنان على صحة نائب العسيرات
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