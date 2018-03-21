صور .. محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 مدارس برأس سدر







جنوب سيناء – فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدرسة الشهيد أيمن عبدالحميد الثانوية العسكرية برأس سدر وميدان الرماية وفصل تعليمى بالمدرسة.

وذلك بحضور العميد محمد عبد الملك مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى والعميد عاصم عبدالغفار مندوب القيادة الموحدة والعميد عمرو البغدادى مندوب قيادة الجيش والعقيد هيثم شفيق قطاع رأس سدر ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء ضمن احتفالاتها محافظة جنوب سيناء بذكرى عودة طابا إلى أحضان الوطن.

وشهد المحافظ طابور العرض العام الذى قدمه طلاب المدرسة بالتعاون مع الدفاع الشعبى بالقوات المسلحة، كما قدم الطلاب عرضا عسكريا بالإضافة إلى الرماية.

وطالب فودة بضرورة تكثيف العروض العسكرية والرماية لثقل تدريب الطلاب لتأهيلهم للالتحاق بالكليات العسكرية عقب تخرجهم، مشيدا بجديتهم وتدريبهم العالى ومابذلوه من جهد اثناء التدريب.

كما افتتح مدرسة رأس سدر للتعليم الأساسى بتكلفة 4 مليون جنيه وتضم 11 فصلا على مساحة 6 آلاف متر وشهد عرضا فنيا لطلاب المدرسة كما شاهد معرض الحرف اليدوية التى أقامها طلاب المدرسة.

كما افتتح المحافظ أعمال توسعات مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات بتكلفة 5 مليون جنيه وتضم 14 فصلا لكافة المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام.

وشهد فودة معرضا لختام الأنشطة المدرسية بمدرسة سعد زغلول الابتدائية، وأشاد بجودة المعروضات التى تتمثل فى الأعمال اليدوية للطلبة خلال الشهور الماضية.

وقدم الطلاب بعض الأغانى الوطنية والعروض الفنية حاملين أعلام مصر ورددو تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وحث فودة الطلاب على بذل مزيد من الجهد ليكونو قادة صالحين.



محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 مدارس برأس سدر



محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 مدارس برأس سدر



محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 مدارس برأس سدر



محافظ جنوب سيناء يفتتح 3 مدارس برأس سدر