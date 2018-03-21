صور .. محافظ الغربيه يكرم 700 موظفة بالشباب والرياضة احتفالا بعيد الأم







الغربيه محمد طارق

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه حفل تكريم 700 موظفه بمديرية الشباب والرياضه بالغربيه كام مثاليه ، حضر الحفل محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،علي الراعي وكيل الشباب،ايمن عقبه وكيل الرياضه.

وكرمت مديرية الشباب والرياضه بالغربيه، عدد "700"موظفه من العاملات بقطاع الشباب والرياضه بالمحافظه كأمهات مثاليات منهم العاملين بمراكز الشباب والأنديه واستاد طنطا.

انطلقت الأحتفاليه بحمام السباحه الأوليمبي بستاد طنطا في العاشره صباحا،بالسلام الوطني،وتلاوة آيات القران الكريم، ثم كلمة ترحيب من وكيل الوزاره، وتقديم فقرات فنيه متنوعه للإحتفال بذكري عيد الأم.

في نهاية الأحتفاليه قام محافظ الغربيه بتسليم الأمهات جميعهم هدايا رمزيه وشهادات تقدير كنوع من التقدير لخدمتهم العريقه طوال حياتهم .

وقدم محمد اسماعيل وكيل الوزاره خالص تهانيه لجميع أمهات المحافظه بمناسبةاحتفالية عيد الأم، كما توجه بالشكر لرجال الأعمال المساهمين بالأحتفاليه ومنهم النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب،الحاج راشد النجار رجل أعمال بسيون،شريف الهطيل مدير الشباب والرياضه بقطور.