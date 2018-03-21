video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ الغربيه يكرم 700 موظفة بالشباب والرياضة احتفالا بعيد الأم

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:27 م
صور .. محافظ الغربيه يكرم 700 موظفة بالشباب والرياضة احتفالا بعيد الأم جانب من التكريم





الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربيه حفل تكريم 700 موظفه بمديرية الشباب والرياضه بالغربيه كام مثاليه ، حضر الحفل محمد اسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه،علي الراعي وكيل الشباب،ايمن عقبه وكيل الرياضه.
 
وكرمت مديرية الشباب والرياضه بالغربيه، عدد "700"موظفه من العاملات بقطاع الشباب والرياضه بالمحافظه كأمهات مثاليات منهم العاملين بمراكز الشباب والأنديه واستاد طنطا.
 
انطلقت الأحتفاليه بحمام السباحه الأوليمبي بستاد طنطا في العاشره صباحا،بالسلام الوطني،وتلاوة آيات القران الكريم، ثم كلمة ترحيب من وكيل الوزاره، وتقديم فقرات فنيه متنوعه للإحتفال بذكري عيد الأم.
 
في نهاية الأحتفاليه قام محافظ الغربيه بتسليم الأمهات جميعهم هدايا رمزيه وشهادات تقدير كنوع من التقدير لخدمتهم العريقه طوال حياتهم .
 
وقدم محمد اسماعيل وكيل الوزاره خالص تهانيه لجميع أمهات المحافظه بمناسبةاحتفالية عيد الأم، كما توجه بالشكر لرجال الأعمال المساهمين بالأحتفاليه ومنهم النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب،الحاج راشد النجار رجل أعمال بسيون،شريف الهطيل مدير الشباب والرياضه بقطور.
 
تكريم الأمهات المثاليات بالغربية
تكريم الأمهات المثاليات بالغربية

تكريم الأمهات المثاليات بالغربيه
تكريم الأمهات المثاليات بالغربيه

جانب من الحفل
جانب من الحفل

جانب من الكريم
جانب من الكريم

حفل تكريم الأمهات المثاليات بحضور محافظ الغربيه
حفل تكريم الأمهات المثاليات بحضور محافظ الغربيه

محافظ الغربيه يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات
محافظ الغربيه يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الغربيه

حفل الأم المثاليه بالغربيه

استاد طنطا

محافظ الغربيه

وكيل الشباب والرياضه بالغربيه




لا تفوتك
تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

تعرف على عقوبة تزوير أختام الدولة.. تصل إلى الأشغال الشاقة

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

قنصل السودان بالقاهرة: علاقتنا مع مصر فى أعلى مستويات التطور والاستقرار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

عملة فنزويلا فى خطر.. خبراء: استبدال العملة الفنزويلية "البوليفار " بالدولار الأمريكى الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية.. ويؤكدون: اقتصاد البلاد سينخفض 50% فى الـ5 سنوات المقبلة

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

عبد الحفيظ يُمثل الأهلى اليوم فى قرعة دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة