صور .. محافظ الدقهلية للمواطنين : كل صوت فى الانتخابات سيرفع علم مصر عاليا







الدقهلية - شريف الديب

قدم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، التهنئة والشكر لكل أمهات مصر بمناسبة عيد الأم وتحية خاصة لأمهات الشهداء اللاتي غرسن في أبنائهن حب الوطن والتضحية من أجله، مشيراً أن الكلمات عن الأم لا توفيها حقها وهي التي أرست المبادئ والتقاليد وتعتبر هي منبع القوة لكل رجل وسيدة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، مؤتمر"إنزل شارك"، الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي، ويستهدف تحفيز المواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب وأن المشاركة في الانتخابات هي رسالة شكر وتقدير لكل جندي مصري وتشحذ من عزيمته والوقوف بحزم ضد الإرهاب، مؤكدا أن الجندي المصري يتميز بالروح القتالية العالية وذلك بفضل أمهات مصر اللاتي أرسين في نفوس أبنائهن القيم النبيلة والسلوكيات الرفيعة التي تؤكد الانتماء للوطن.

وأكد الشعراوي، أنه يراهن على وعي المواطنين الكامل في المشاركة الانتخابية وخاصة السيدات البسطاء في القرى وأن يتحول يوم الانتخابات إلى يوم عيد، مضيفاً أن مصر أصيلة بشعبها وأن كل صوت في الانتخابات سيرفع علم مصر عاليا ويؤكد على مكانتها بين دول العالم، وأن المشاركة في الانتخابات هي أكبر تفويض للقضاء على الإرهاب وكل صوت في الانتخابات يبني طوبة من أجل استكمال بناء وطننا.

حضر المؤتمر المهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد للمحافظة، أ.د نسرين صلاح عمر، أمين عام المرأة لحملة "كلنا معاك"، المحاسب طارق عبد الهادي، أمين عام حملة "كلنا معاك"، الدكتورة هدى بلاط، مدير عام إدارة التنمية البشرية، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، جموع غفيرة من سيدات ورجال وشباب محافظة الدقهلية من المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك



مشاركة المحافظ فى مؤتمر إنزل شارك