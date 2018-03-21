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صور.. محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين على المعاش فى يوم الوفاء

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:05 م
صور.. محافظ البحر الأحمر يكرم المحالين على المعاش فى يوم الوفاء تكريم المحالين على المعاش فى يوم الوفاء





البحر الأحمر - عماد عرفة
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كرم اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، المحالين على المعاش خلال فترة السابقة ليكون رمزا للأجيال القادمة وصورة من صور التقدير لهم.

بدء الاحتفال بعرض لما تم على أرض المحافظة من مشروعات فى قطاعات مختلفة بلغت تكلفتها 19 مليار جنيه خلال الاربع سنوات السابقة.

وأعرب المحافظ خلال كلمته التى ألقاها بالتكريم لإعطاء كل ذى حق حقه للاحتفال بكوكبة استمر عطاؤها عشرات السنين ليرسل الاحتفال رسالة شكر وتقدير لهم لما بذلوه من اجل مصرنا الغالية.

وأكد المحافظ على ضرورة تواصل الأجيال والاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ والعادات والتقاليد بالأحفاد للحفاظ على الهوية المصرية.

كما وجه الشكر لكل من أحيل على المعاش قبل هذه الفترة لما بذلوه لإنجاح هذه المشروعات، مشيرا إلى أن ما حدث خلال الأربع سنوات السابقة هى نهضة غير مسبوقة لمصر فى جميع المجالات بقيادة حكيمة للقائد عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة.

وقدم المحافظ شهادات تقديم تكريما لهم موجها كل التقدير والاحترام لهم ولجهدهم خلال سنوات العمل بالمحافظة.

 
 
 
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