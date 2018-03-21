صور .. محافظ أسوان : 84 % نسبة تنفيذ مشروع كيما الجديد







أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مشروع إنشاء مجمع كيما 2 للأسمدة " أمونيا – يوريا" بتكلفة إستثمارية تصل إلى 11 مليار جنيه والذى يوفر نحو 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب خلال فترة الإنشاءات بنسبة تنفيذ وصلت إلى 84 % ليساهم المصنع الجديد فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنوياً للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية وخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة الثقافة والإقتصاد الإفريقى.

وعقب تفقد المحافظ لمكونات وعناصر المشروع والتى رافقه خلالها المهندس عيد الحوت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كيما ومسئولى شركات كيما وأوراسكوم وإنبى وتكنيمونت الإيطالية ، بجانب مساعد المحافظ للمشروعات القومية ومدير عام البيئة و رئيس مدينة أسوان.

وعقد اللواء مجدى حجازى إجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات التنفيذ مع مسئولى الشركات المنفذه الذين أكدوا على أن هناك سباق مع الزمن لإنهاء هذا المشروع الحيوى بنهاية العام الحالى ليتم إفتتاحه فى يناير 2019 ، مقدماً شكره لجميع العاملين بهذا المشروع العملاق على ما يبذلونه من جهود عظيمة لتحقيق هذه المعدلات الكبيرة ليكون مصنع كيما بمثابة نقلة غير مسبوقة فى صناعة الكيماويات بمصر لتساهم بدورها فى تحقيق مكاسب إقتصادية وإجتماعية عديدة تعود بالخير والوصول للتنمية الشاملة المأمولة على الوجه الأكمل.

وأكد مجدى حجازى على ضرورة إعطاء الأسبقية فى التشغيل بالمصنع لأبناء المحافظة من الشباب الأسوانى ، موجهاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع شركة كيما بدراسة إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالج ثنائيا من محطات كيما لتلبية إحتياجات المصنع المستقبلية والتى تصل إلى 1000 م3/ ساعة لإنتاج البخار من المياه وذلك بعد آخذ العينات وتحليلها لتكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار حجازى إلى أن جولاته التفقدية لهذا المشروع العملاق تأتى فى إطار توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمتابعة المشروع أولاً بأول ضمن المشروعات الإستثمارية والخدمية الجارية على أرض المحافظة ، مع تذليل أى مشاكل تظهر خلال العمل لضمان تنفيذه طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة والتى من أهمها مآخذ المياه وتنفيذ خطوط الربط بين المصنع القديم والجديد ، وأيضا توقيع عقد تجديد وتشغيل خط السكة الحديد بطول 3 كم.

وأوضح أنه سيقوم بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال لدعوة سفراء الدول الأفريقية للقيام بزيارة ميدانية لمصنع كيما خلال الفترة القادمة للتعرف على منتجات المصنع والية التصدير للأسواق الإفريقية فضلا عن التنسيق مع الجهات المختصة لنقل المنتج من المصنع إلى الأسواق المحلية عبر خطوط السكك الحديدية وأيضاً النقل النهرى.

وطالب المحافظ مسئولى شركة كيما بأن يتم الإهتمام بتدريب المهندسين والفنيين على منظومة التشغيل للمصنع الجديد مستقبليا من خلال تنفيذ دورات تدريبية ورفع كفاءة على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى أساليب التشغيل ، مكلفا أيضاً رئيس مدينة أسوان بالتنسيق مع شركة كيما وكافة الجهات المختصة للقيام بالتوازى مع تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع تنفيذ أعمال تمهيد الطريق المؤدى للمصنع وإنشاء السور الدائرى له بشكل حضارى وجمالى.

والجدير بالذكر أن مصنع كيما 2 يقام على مساحة 150 ألف م2 بما يوازى 40 فدان لإنتاج الأسمدة الأزوتية واليوريا حيث يضم وحدة إنتاج الأمونيا بقدرات إنتاجية 1200 طن أمونيا فى اليوم حيث تم تركيب مكوناتها من المفاعل والمحولات الأولى والثانوية وأيضاً الملحقات الخاصة بها، بجانب إنتاج اليوريا بطاقة 1575 طناً يومياً ، بالإضافة إلى توفير 300 طن أمونيا يومياً للمصنع القائم والتى ستجعل إنتاجية نترات النشادر التى تصدر للخارج تزيد من 100 ألف طن سنوياً إلى 220 ألف طن ، فضلاً عن وجود قسم للمرافق لإستقبال المياه النقية وتحويلها لأقسام التبريد.

محافظ لسوان ورئيس كيما

جانب من جولة المحافظ بالمصنع الجديد



المصنع الجديد