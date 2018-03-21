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صور.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بقرية مناشى الخطيب بالفيوم

الأربعاء، 21 مارس 2018 12:04 ص
صور.. مؤتمر لدعم الرئيس السيسى بقرية مناشى الخطيب بالفيوم جانب من اللقاء





الفيوم – رباب الجالى
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شهدت قرية مناشى الخطيب بمركز الفيوم، أمس، فعاليات مؤتمر حملة كلنا معك من أجل، بمحافظة الفيوم، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى، وحث الأهالى على الخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتم تنظيم المؤتمر برعاية أهالى قرية مناشى الخطيب.

من جانبه، قال النائب سيد سلطان، ندعوا أهالى قرية مناشى الخطيب للمشاركة فى الانتخابات، وانتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

حضر اللقاء الإعلامية إيناس عبد العزيز، المذيعة بالإذاعة المصرية، والعمدة سيد سلطان، واللواء  أشرف عزيز عضو مجلس النواب، والمهندس عماد حمودة، والدكتورة عبير الخولى، والعمدة باهر باتع، والشيخ الدكتور محمد منجود ممثل الأوقاف، والمهندس مصطفى مؤمن وكيل نقابة المهندسين، ومحمد عبد اللطيف رئيس ائتلاف حملة من أجل مصر.

 

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