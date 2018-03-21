صور.. "كلنا معاك" تنظم مؤتمرا لمبايعة السيسى بقصر ثقافة الإسماعيلية







الإسماعيلية -صبرى غانم

نظمت أمانتى المرأة والفتيات بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بالإسماعيلية مؤتمرا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور أحمد العايدي المنسق العام للحملة بالإسماعيلية والإعلامى علاء وحيد أمين الإعلام بالحملة ونواب الإسماعيلية اللواء أشرف عمارة والمستشار عبد الفتاح عبدالله والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس.

وقدمت جيهان فؤاد أمينة المرأة بالحملة التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، وأكدت أنه من دواعي الفخر أن يكون يوم عيد الأم هو ملتقى المرأة والفتيات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوعد بالمشاركة الإيجابية والفعالية فالمرأة المصرية دائما صانعة المعجزات.

وأشارت ياسمين عيادة أمينة الفتيات بحملة كلنا معاك من أجل مصر بالإسماعيلية، إلى أن للمرأه المصرية دور كبير عبر التاريخ في تاريخ مصر النضالي.

ودعت عيادة المرأة المصرية للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ووعدت أن تضرب الإسماعيلية المثل الأروع في المشاركة والتواجد لأن المرأة المصرية هي المحرك الأساسي لأسرة المصرية.

وأعرب النائب أشرف عمارة عن اعتزازه لانتمائه للشرطة المصرية صاحبة التضحيات الكبرى بجانب القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الإرهاب.

ودعا الشعب المصري للنزول والمشاركة بكثافة أسوة بأبناء مصر بالخارج فإنجازات الرئيس واضحة للجميع ولكن من أهم الإنجازات هو التواجد الكبير لقوات الجيش والشرطة بسيناء.

كما قدم عمارة التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد الأم وأكد أن لديه كامل الثقة أن المرأة المصرية سيكون لها الكلمة العليا في الانتخابات المقبلة كاسابقتها.

وقدم النائب عبد الفتاح عبدالله كل التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ولشهداء الوطن، وأكد أن مصر قوية بأبنائها العظماء الذين يظهر معدنهم وقت الشدائد ودائما داعمين لوطنهم وظهر ذلك من خلال أبناء مصر في الخارج ومشاركتهم المشرفة في الانتخابات، وأننا على ثقة كاملة في أبناء مصر في الداخل انهم سيبهرون العالم بمشاركتهم في الانتخابات.

وأشار النائب عصام منسي أن الأم المصرية ذات القلب الرائع سيكون لها الدور الكبير والقول الفصل في الانتخابات الرئاسية المقبلة ثأرا لأرواح الشهداء ودمائهم الذكية الذين ضحوا بها فداء للوطن لننعم بالأمن والأمان، فأيام الانتخابات يجب أن تكون ملحمة وطنية يشهد لها العالم أجمع.

وأضاف الدكتور إبراهيم فارس عضو اللجنة الاستشارية للحملة، أن المرأة المصرية هي التي علمت العالم أجمع معاني الوطنية والتضحية وكلنا ثقة أن المشاركة في العملية الانتخابية سيكون بكثافة، لأننا لسنا أقل وطنية من الذين يضحون بأرواحهم فداء للوطن الذى يتعرض للكثير من المؤامرات فمصر هي رمانة الميزان فى الوطن العربي فالجميع يعلم أهمية الدولة المصرية فكل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يبذل كل غالى ونفيس لصالح الوطن.

أكد أحمد العايدى المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر بالإسماعيلية، أنه يكن كل الاحترام للواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية الذي قدم المثال الأروع المسئول القريب والمتفاعل مع المواطنين إلى جانب دورة في حفظ الأمن بمحافظة الإسماعيلية.

وهنأ المرأة المصرية بمناسبة عيد الأم، وأكد أن تلك الانتخابات ليست انتخابات رئاسة ولكنها انتخابات وطن، فالعالم أجمع ينظر بعين ثاقبة نحو مصر أثناء أيام الانتخابات، فيجب أن تكون الصورة معبرة عن عظمة وقيمة مصر وشعبها وتحية لشهدائنا من الجيش والشرطة الذين قدموا لنا أرواحهم حتى ننعم بالأمن والأمان.

وخلال المؤتمر تم استعراض الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على ارض محافظة الاسماعيلية خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى .

وأكد جميع المشاركين فى المؤتمر على حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له ايام 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.