صور.."قومى المرأة" ببورسعيد يحث السيدات على المشاركة بانتخابات الرئاسة







بورسعيد - محمد عزام

واصل المجلس القومى للمرأة فرع بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملاته التوعوية لسيدات بورسعيد عن ضرورة وأهمية المشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار " صوتك لمصر بكرة " .

وأكدت نجلاء إدوار، مقررة الفرع، أن المجلس قام بحملات طرق الأبواب فى أحياء بورسعيد وقرى الغرب والجنوب، للتوعية حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن الرائدات الريفيات قمن بدورهن فى طرق الابواب بصورة ايجابية وفعالة حتى وصلت الحملة لأقصى الأماكن .

وأشارت إلى أن الحملة وجدت تجاوباً كبيراً وتفاعلا من أبناء بورسعيد بأطراف بحيرة المنزلة، موضحة أن رسالتنا "صوتك لمصر بكرة " هى رسالة لسيدات مصر بأن يقمن بدورهن من أجل أن تظل دائما مصرنا الحبيبة بلد الأمن والأمان .

وأوضحت، أن المرأة دائما سباقة فى كل شىء فهى التى تعى الخطر نحو وطنها وهى من تتصدى له بكل قوة، فهى تواجه وتحارب الإرهاب كونها أول من تتأثر به عندما يستشهد زوجها أو ابنها لذا واجبها أن تشارك فى استقرار مصر وصوتها خط أحمر للإرهاب .



اعضاء المجلس في حملة قومى المرأة



الحملة جنوب وغرب بورسعيد



حملة قومى المرأة ببورسعيد