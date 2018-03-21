صور.. قوات أمريكية خاصة تنتشر فى أوستن بعد سلسلة من الانفجارات







وكالات

انتشرت قوات أمريكية، خاصة فى مدينة أوستن بولاية تكساس، للتحقيق في سلسلة الانفجارات التى وقعت فى المدينة وأسفرت عن مقتل وإصابة أشخاص منذ مطلع الشهر الجارى.

فيما أعلنت شرطة مدينة أوستن مقتل المشتبه فيه المسؤول عن سلسلة الطرود المتفجرة التى سببت حالة من الهلع فى المدينة.

وقال قائد شرطة المدينة براين مانيلى إن المشتبه فيه فجر عبوات كانت فى سيارته عندما حاصرته الشرطة فجر الأربعاء على الخط السريع رقم 35 فى مدينة Round Rock القريبة من أوستن، مشيرا إلى أنه قضى فى التفجير.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مسؤولين بأن المشتبه فيه يدعى مارك أنثونى كاندت. وكشفت السلطات فى وقت سابق أنه شاب أبيض فى الـ24 من عمره، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق فى الدوافع وراء الهجمات.

وشوهد عناصر من مختلف أجهزة الأمن الفدرالية والشرطة المحلية، بالإضافة إلى مروحيات حلقت فى المنطقة.

وكانت خمسة تفجيرات وقعت فى المدينة منذ الثانى من مارس قد أودت بشخصين وأصابت ستة آخرين بجروح.



القوات الأمريكية



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