صور.. قصة قرية أبو خليفة بالإسماعيلية تنتظر قرار تحويلها إلى مدينة

الإسماعيلية – جمال حراجى

قرية أبو خليفة والتى تتبع حاليا مدينة القنطرة غرب وهى من أكبر القرى فى منطقة غرب الإسماعيلية، ويصل تعدادها إلى 50 ألف نسمة تقريبا، وتتمتع بالعديد من الخدمات والمرافق، وطالب أهالى القرية إلى تحويلها إلى مدينة، لتصبح مدينة جديدة تضاف إلى مدن الإسماعيلية القنطرة غرب، والقنطرة شرق، والتل الكبير، والقصاصين، وابوصوير، وفايد، ومركز ومدينة الإسماعيلية، ليصل عدد المدن والمراكز بالمحافظة إلى 8 مدن بدلا من سبعة فقط حاليا.

دراسة لتحويل القرية



فى البداية قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بالفعل تم عرض الاقتراح من جانب الأهالى بتحويل قرية أبوخليفة إلى مدينة وتم عمل دراسة شاملة لمقومات القرية من خلال لجنة من المحافظة، ومعرفة مقومات القرية ومدى مطابقتها للشروط التى يجب أن تتوفر فى إنشاء مدن جديدة داخل نطاق المحافظة، وتبين أن القرية بالفعل بها مقومات المدينة من مشروعات ومرافق وكثافة سكانية، بالإضافة إلى عدد التوابع الذى يصل إلى 30 تابع تقريبا، بأكثر من 50 ألف نسمة، وتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بعد عقد عدة جلسات شارك فيها النائب عصام منسى عضو البرلمان والذى تقع القرية فى دائرته الانتخابية وبمشاركة الأهالى ومسئولين بالمحافظة على رأسهم السكرتير العام محمد عبدالسلام الصيرة، والسكرتير العام المساعد المهندس عبدالله الزغبى، ويتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، وموافقة الوزارات المعنية مثل التخطيط والزراعة والرى.

مقومات القرية



وأكد العميد سامى علام رئيس مدينة القنطرة غرب على أن الدراسة التى تم عملها بخصوص تحويل قرية أبو خليفة إلى مدينة، انتهت إلى أن القرية تستحق أن تكون مدينة وفقا للشروط، والتى من أهمها أن يكون عدد سكان القرية لا يقل عن 50 ألف نسمة، وأن تكون القرية المراد تحويلها إلى مدينة بها مركز شرطة، وان يشترط النشاط العمرانى للقرية، حيث يغلب عليها النشاط الصناعى والحرفى والتجارى، ويراعى الموقع السياحى، وأن لاتقل مساحة القرية عن 7 كيلومتر، وان تقع بالقرب من الطريق العمومى للمواصلات، ويتم فصل الزمام الزراعى للقرية قبل تحويلها إلى مدينة، بحيث لا يقع داخل كردونها المقترح أية أراضى زراعية، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة، وتحديد كردون المدينه المستقبلى.

مستوفاة لجميع الشروط



وأشار رئيس مدينة القنطرة غرب إلى أن جميع الشروط السابقة توافرت فى الدراسة التى تم تقديمها لمجلس الوزراء وتبقى مركز الشرطة، حيث تم اختيار الموقع الجديد وإعلان مديرية الأمن لاتخاذ اللازم، وهى آخر الخطوات فى تحويل قرية أبو خليفة إلى مدينة.

مطالب الأهالى



وكان أهالى قرية أبو خليفة طالبوا المحافظة والنواب، بضرورة تحويل القرية إلى مدينة، حتى يتسنى للأهالى الاستفادة من الدعم المادى، والاستقلال فى الخدمات، وخاصة أن القرية تميزت بوجود مقومات لا تتوافر إلا فى المدن ومنها المدارس، والجمعيات الزراعية، وفرع لبنك التنمية، ومستشفى على أحدث النظم، ومحطات مياه وصرف صحى، ومكاتب تموين وبريد ومراكز شباب ونادى رياضى باسم القرية يخضع لإشراف الشباب والرياضة بالمحافظة، مشيرين إلى أن هناك قريتين تم تحويلهما مؤخرا إلى مدينتين بالمحافظة وهما أبوصوير والقصاصين، ويحملان نفس المقومات والمشروعات الخدمية، مطالبين بمساواة قرية أبو خليفة وتحويلها إلى مدينة أسوة بمدينتى أبوصوير والقصاصين.