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الأربعاء، 21 مارس 2018 10:12 م
خالد صلاح
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صور.. عودة 104 من التلميذات النيجيريات المخطوفات لدى بوكوحرام لبلدتهن

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:11 م
صور.. عودة 104 من التلميذات النيجيريات المخطوفات لدى بوكوحرام لبلدتهن التلميذات النيجيريات المخطوفات لدى بوكوحرام لبلدتهن





(أ ف ب) تصوير رويترز
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أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم الأربعاء، أن عناصر من جماعة بوكو حرام المتطرفة التى خطفت 110 تلميذات فى بلدة دابشى قبل أكثر من شهر، أعادوا أكثر من مئة منهن إلى البلدة الواقعة فى شمال شرق نيجيريا.

وقالت الحكومة إن المقاتلين أعادوا 104 من التلميذات فى تسع شاحنات، بينما قال وزير الإعلام لاى محمد إنهم "أنزلوا الفتيات على الطريق وعدن منها إلى منازلهن".

وروى الحاجى ديرى والد إحدى التلميذات أن "البلدة احتفلت والناس كانوا يصلون والجميع كانوا سعداء".

وقالت عائشة ديرى (16 عاما) إحدى التلميذات المفرج عنهن "حين أطلقوا سراحنا طلبوا منا أن نتوجه مباشرة إلى المنزل وليس إلى الجنود لان هؤلاء سيقولون أنهم هم من أنقذنا".

وقالت فاطمة غريما (13 عاما): "طلبوا منا السبت الصعود فى مراكب. أمضينا ثلاثة أيام فى الماء ثم جمعونا فى سيارات وقالوا لنا إننا عائدات إلى منازلنا".

وكان الرئيس النيجيرى محمد بخارى صرح الاسبوع الماضى إن الحكومة "اختارت التفاوض" وليس اللجوء إلى القوة العسكرية لضمان عودة فتيات دابشي.

 

الفتيات المفرج عنهن
الفتيات المفرج عنهن

 

الفتيات النيجيريات
الفتيات النيجيريات

 

عدد من الفتيتات المفرج عنهن
عدد من الفتيتات المفرج عنهن

 

فتاة نيجيرية مفرج عنها
فتاة نيجيرية مفرج عنها

 


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