صور.. عاصفة ثلجية رابعة تضرب واشنطن فى أقل من 3 أسابيع







كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

ضربت عاصفة جديدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الأربعاء، وهى رابع عاصفة نورستر تهب على شرق البلاد خلال أقل من 3 أسابيع، مخلفة ورائها أضرارًا بالغة بسبب البرد والرياح العاتية والأعاصير.

وكانت أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية – خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى - تحذيرات من إمكانية وقوع فيضانات نتيجة العاصفة القوية التى تجتاح شرق الولايات المتحدة، وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن العاصفة لا تزال تضرب شرق وشمال شرق الولايات المتحدة مع سرعة رياح وصلت فى بعض المناطق إلى نحو 100 كيلو متر فى الساعة.

وأضافت إن التيار الكهربائى انقطع عن 700 ألف منزل وشركة، وألغيت مئات الرحلات الجوية فى مطارات نيويورك وبوسطن فضلا عن إغلاق المدارس أبوابها فى ولاية فيرجينا والعاصمة واشنطن.، وكانت التقارير الإخبارية، قد أعلنت مقتل 5 أشخاص جراء عاصفة قوية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزير اجتاحت شرق الولايات المتحدة.



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