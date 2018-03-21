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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:10 م
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صور.. عاصفة ثلجية رابعة تضرب واشنطن فى أقل من 3 أسابيع

الأربعاء، 21 مارس 2018 03:46 م
صور.. عاصفة ثلجية رابعة تضرب واشنطن فى أقل من 3 أسابيع عاصفة ثلجية فى أمريكا





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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ضربت عاصفة جديدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، اليوم الأربعاء، وهى رابع عاصفة نورستر تهب على شرق البلاد خلال أقل من 3 أسابيع، مخلفة ورائها أضرارًا بالغة بسبب البرد والرياح العاتية والأعاصير.

وكانت أصدرت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية – خلال الأسبوع الأول من الشهر الجارى - تحذيرات من إمكانية وقوع فيضانات نتيجة العاصفة القوية التى تجتاح شرق الولايات المتحدة، وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أن العاصفة لا تزال تضرب شرق وشمال شرق الولايات المتحدة مع سرعة رياح وصلت فى بعض المناطق إلى نحو 100 كيلو متر فى الساعة.

وأضافت إن التيار الكهربائى انقطع عن 700 ألف منزل وشركة، وألغيت مئات الرحلات الجوية فى مطارات نيويورك وبوسطن فضلا عن إغلاق المدارس أبوابها فى ولاية فيرجينا والعاصمة واشنطن.، وكانت التقارير الإخبارية، قد أعلنت مقتل 5 أشخاص جراء عاصفة قوية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزير اجتاحت شرق الولايات المتحدة.

إزالة الثلوج من مداخل المبانى فى واشنطن
إزالة الثلوج من مداخل المبانى فى واشنطن

 

أم وابنتها يعبران الطريق فى ظل العاصفة الثلجية
أم وابنتها يعبران الطريق فى ظل العاصفة الثلجية

 

سيدة تحتمى بمظلة من الثلوج فى واشنطن
سيدة تحتمى بمظلة من الثلوج فى واشنطن

 

رجل يركض فى شوارع واشنطن رغم الثلوج
رجل يركض فى شوارع واشنطن رغم الثلوج

 

دراجة تتجمد بسبب العاصفة الثلجية فى واشنطن
دراجة تتجمد بسبب العاصفة الثلجية فى واشنطن

 

عامل يدفع عربته وسط العاصفة الثلجية فى واشنطن
عامل يدفع عربته وسط العاصفة الثلجية فى واشنطن

 

إزالة الثلوج من الطرق فى واشنطن
إزالة الثلوج من الطرق فى واشنطن

 

انتظام حركة المرور فى واشنطن رغم العاصفة الثلجية
انتظام حركة المرور فى واشنطن رغم العاصفة الثلجية

 

الثلوج تغطى الأرض والأشجار فى واشنطن
الثلوج تغطى الأرض والأشجار فى واشنطن

 

غيوم فى واشنطن بسبب العاصفة الثلجية
غيوم فى واشنطن بسبب العاصفة الثلجية

 

برد قارس يسود الأجواء فى واشنطن
برد قارس يسود الأجواء فى واشنطن

 


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