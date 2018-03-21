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الأربعاء، 21 مارس 2018 11:47 م
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صور.. عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة الأمريكية

الأربعاء، 21 مارس 2018 11:09 م
صور.. عاصفة ثلجية تجتاح شرق الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية





(رويترز) تصوير (أ ف ب)
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وصلت عاصفة ثلجية تحمل أمطارا متجمدة ورياحا إلى شرق الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، مما أدى إلى شل حركة النقل العام وإغلاق المدارس فى عدة مدن، حيث عانى سكان المنطقة من عاصفة ثلجية كبرى فى هذا الشهر.

وقال دان بيترسون خبير الأرصاد الجوية بمركز التنبؤ بالطقس إن العاصفة ستؤدى إلى تساقط الثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و46 سنتيمترا فى مناطق من فيلادلفيا إلى مدينة نيويورك الأربعاء.

كما اجتاحت العاصفة نقاطا على طول الساحل الشرقى مثيرة رياحا تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا فى الساعة، وفقاً لمركز التنبؤات الجوية.

وساد الهدوء تايمز سكوير الذى عادة ما يعج بالحركة فى نيويورك، رغم أن العاصفة لم تصل بكامل قوتها بعد.

وقالت شيريل ماندلباوم (30 عاما) وهى معلمة فى مدرسة ابتدائية كانت تلتقط صورا مع صديقة هى معلمة أخرى "لن نسمح للثلج بأن يعطل يومنا الثلجي". وكان اليوم عطلة بعد إلغاء الدراسة.

وقال مكتب إدارة شؤون الموظفين إن الثلوج التى بلغ ارتفاعها عدة سنتيمترات فى واشنطن وضواحيها تسببت فى إغلاق مكاتب الحكومة الاتحادية.

كما أغلقت مدارس واشنطن وتمتع الأطفال فى فيلادلفيا وأجزاء من نيوجيرزى وبيتسبيرج بالثلوج.

وألغت شركات الطيران أكثر من 3890 رحلة من وإلى الولايات المتحدة ، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع الطيران. وتأجلت ما يقرب من 1000 رحلة أخرى.

 
إزاحة الثلوج
إزاحة الثلوج

 

أشجار تكتسي بالثلوج
أشجار تكتسي بالثلوج

 

أطفال يلعبون فى الثلج
أطفال يلعبون فى الثلج

 

الثلوج تغطى الأشجار
الثلوج تغطى الأشجار

 

الثلوج في أمريكا
الثلوج في أمريكا

 

العمل على إزاحة الثلوج
العمل على إزاحة الثلوج

 

الكلاب تلهو فى الثلج
الكلاب تلهو فى الثلج

 

اللعب بالثلج
اللعب بالثلج

 

اللعب فى الثلج
اللعب فى الثلج

 

اللعب وسط الثلج
اللعب وسط الثلج

 

تنظيف أمام المنازل
تنظيف أمام المنازل

 

ثلوج كثيفة
ثلوج كثيفة

 

سيدة تسير مع كلبها
سيدة تسير مع كلبها

 

صعوبة الحركة
صعوبة الحركة

 

طفل يلعب فى الثلج مع والدته
طفل يلعب فى الثلج مع والدته

 

لعب ومرح فى الثلج
لعب ومرح فى الثلج

 

 


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