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الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
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صور.. عادل لبيب من البحيرة: المشاركة فى الانتخابات تدعيما لصورة مصر بالخارج

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
صور.. عادل لبيب من البحيرة: المشاركة فى الانتخابات تدعيما لصورة مصر بالخارج اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق





البحيرة - ناصرجودة
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طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، جميع فئات الشعب المصرى بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، المنعقدة فى 26، 27، 28 مارس الجارى، من أجل رسم الملامح الجديدة لمستقبل هذا الوطن.

وأضاف أن الخروج بكثافة إلى لجان التصويت فى الانتخابات لدعم الرئيس السيسى هى رسالة للعالم، وأكبر دليل على وقوف المواطنين وراء قائدهم للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو دعم للدولة المصرية ودعم للقوات المسلحة لمواجهة المؤامرات الدولية التى تحاك ضدها منذ ثورة 30 يونيو.

من جانبه أكد النائب البرلمانى أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو واجب وطنى على كل مواطن فى هذا البلد من أجل تحقيق الإستقرار، ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية.

مضيفا أن دعم الرئيس السيسى هو بمثابة دعما للدولة المصرية، ورسالة قوية للعالم بوعى المصريين بأهمية الانتخابات التى تحدد مصيرهم ومستقبل أولادهم.

شارك فى المؤتمر الدكتور هشام عمارة، واللواء يحيى العيساوى، ومحمد الدامى، واللواء أحمد سعد ومحمود سعد، وعصام الصافى، والدكتور عمر حمروش أعضاء مجلس النواب، ووجيه عيساوى منسق رابطة القبائل العربية، ومحمد وجية خالد منسق جمعية من أجل مصر، ومحمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وعادل الطنيخى أمين عام شباب حملة من أجل مصر.

 

 

2 جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالبحيرة
جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالبحيرة

 

4 عادل لبيب وزير التنمية الاسبق خلال المؤتمر
عادل لبيب وزير التنمية الاسبق خلال المؤتمر

 

5 جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالدلنجات
جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالدلنجات

 

7 جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالبحيرة
جانب من مؤتمر دعم الرئيس بالبحيرة

 


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