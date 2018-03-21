صور.. طفل ينشد "قالوا إيه" فى مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لتأييد السيسى

أسيوط ـ محمود عجمى

أنشد الطفل "جورج هانى" نشيد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة "قالوا إيه علينا دولا.. قالوا إيه"، خلال مشاركته فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، وسط تفاعل من المشاركين فى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، تحت عنوان "على العهد دائما.. نرى فيك مستقبل وطن"، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، والمهندس أحمد صبرى أمين التنظيم، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد حمدى الدسوقى، والدكتورة اليزابيث شاكر ومرتضى العربى وسهير الحادى أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب بالصعيد.

وأكد أحمد نفادى، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الحزب يواصل عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها فى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.



الحضور بالمؤتمر



الطفل جورج هانى يغنى نشيد الكتيبة 103



جانب من الحضور