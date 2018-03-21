video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. طفل ينشد "قالوا إيه" فى مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لتأييد السيسى

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:06 م
صور.. طفل ينشد "قالوا إيه" فى مؤتمر مستقبل وطن بأسيوط لتأييد السيسى الطفل جورج هانى يغنى نشيد الكتيبة 103





أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

أنشد الطفل "جورج هانى" نشيد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة "قالوا إيه علينا دولا.. قالوا إيه"، خلال مشاركته فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، وسط تفاعل من المشاركين فى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وبدأت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، تحت عنوان "على العهد دائما.. نرى فيك مستقبل وطن"، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية بالحزب، والمهندس أحمد صبرى أمين التنظيم، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد حمدى الدسوقى، والدكتورة اليزابيث شاكر ومرتضى العربى وسهير الحادى أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الحزب بالصعيد.

 

وأكد أحمد نفادى، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الحزب يواصل عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية لحث المواطنين على المشاركة والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المزمع اجرائها فى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

الحضور بالمؤتمر
الحضور بالمؤتمر

 

الطفل جورج هانى يغنى نشيد الكتيبة 103
الطفل جورج هانى يغنى نشيد الكتيبة 103

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من غناء نشيد الكتيبة 103
جانب من غناء نشيد الكتيبة 103

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بدء مؤتمر حزب مستقبل وطن بأسيوط لدعم السيسي بالانتخابات الرئاسية

اسيوط

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار اسيوط

مستقبل وطن

الانتخابات الرئاسية




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة