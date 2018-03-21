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صور.. طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:28 م
صور.. طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال





الدقهلية شريف الديب
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"أنا جاية أتبرع لمستشفى الأطفال بمصر من اللى حوشته بقالى شهرين" بهذه العبارة  استقبل الدكتور أحمد الرفاعي، مدير مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة الطفلة "جنى جمال عبده عطا" وهى إحدى الأطفال الذين تم شفائهم بالمستشفى والتى تبرعت بمصروف شهرين "داخل حصالة" لمساعدة الأطفال المرضى.

وقالت "جنى" وكمان أنا نفسى الأطفال كلها تقلدنى وتتبرع علشان اللى زى يبقوا حلوين ويخفوا ونلعب مع بعض، وكان نفسى أكون معايا فلوس أكتر من كدا وأتبرع بيها كله.

وعبر الدكتور أحمد الرفاعى فى بيان عن سعادته البالغة بما قامت به الطفلة والذى يعكس عن مدى احساسها تجاه زملائها الأطفال ورغبتها بالمساعدة فى شفاء هؤلاء الأطفال حتى ولو بالقليل وهو مصروفها الشخصى لمدة شهرين.

وأضاف أن ما قامت به "جنى" يعبر عن براءة وإخلاص الأطفال وأنها مثال لأطفال مصر وعلينا جميعًا أن نشجع أبناءنا من أجل القيام بعمل الخير، وأن نزرع بداخلهم حب الوطن والانتماء إليه.

 

طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال (1)
طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال 

 

طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال (2)
طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال

 

طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال (3)
طفلة تتبرع بمصروفها لمستشفى الأطفال

 


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