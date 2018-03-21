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صور.. طالب هندسة فى بنها يحصل على براءة اختراع 3 أجهزة ويتمنى تطبيقها

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:14 ص
صور.. طالب هندسة فى بنها يحصل على براءة اختراع 3 أجهزة ويتمنى تطبيقها محمد فايز الطالب المبتكر





القليوبية نيفين طه
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طول عمرى بتمنى أكون عالم وأخدم بلدى، بهذه الكلمات بدأ محمد فايز حديثه مع اليوم السابع، وقال أنه قدم 3 اختراعات فى عدة مجالات، وحصل على براءة اختراعها من أكاديمية البحث العلمى، وتمنى أن تطبق تلك الابتكارات لأشعر برد الجميل لوالدى الذين توفاهم الله.

 

وقال محمد فايز، أنه مقيم بقرية الرملة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ويدرس بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة بنها قسم هندسة وراثية، وأنه اخترع 3 أجهزة عبارة عن جهاز انتقال كهرباء الضغط العالى بدون أسلاك، وجهاز حماية السفن لحمايتها من الغرق، وجهاز ضحايا المياه ليقضى على ظاهرة الارتجاع.

 

وتابع محمد، أنه نشأ فى أسرة بسيطة يعمها الحب والحنان، وأن والده توفى وكان عمره وقتها عشر سنوات، وترك فيه أثر شديد حيث كان دائم حثه على التعلم والابتكار عن طريق إصلاح أى شيء، مضيفا أنه منذ صغره وهو محب للفيزياء وللعلم والابتكار، وكان يقوم بإصلاح ألعابه هو وأصدقائه، ثم توفت والدته وهو بالصف الثالث الثانوى، ولكنه اجتاز حزنه بالتعلم والابتكار ليرد الجميل لواده ووالدته ليحقق أمنيتهم بأن يكون عالما.

 

وأوضح أنه شارك بجهاز ضخ المياه بمؤتمر شباب العلماء بألمانيا وحصل على المركز الثالث وحصل على منحة دراسية للدراسات العليا بجامعة ميونيخ، بالإضافة إلى دراسته للهندسة ومواد طاقة أون لاين بجامعة كاليفورنيا.

 

وأشار محمد أن تلك الاختراعات كان يشارك بها بكل المؤتمرات والمسابقات، وليس الهدف من ذلك لحصد الجوائز بل لتعلم ومعرفة أى ملاحظات عليها لتعديلها، موضحا أنه تمنى أن يتم الاهتمام أكثر بالبحث العلمى وأن يتم تطبيق تلك الاختراعات على أرض الواقع، لأنها ستوفر جهد وأموال كثيرة لمصر، وأنه سيظل يبتكر حتى يحقق حلمه ويكون عالما ليرفع اسم مصر فى كل المحافل


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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