صور.. صحيفة الجارديان تسلط الضوء على الأعمال الحرفية فى الدرب الأحمر







كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فى تقرير مصور على مهارات الحرفيين المختلفة فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث قالت إن نحو ألف من الورش فى الشوارع التاريخية المزدحمة بتلك المنطقة لا تزال تحافظ على تقاليد الصناعة اليدوية، وتم الاحتفال بمهارات العمال فى معرض جديد بلندن.

وتقول الصحيفة، إن الرحالة العثمانى إيفليا سيليبى كتب فى عام 1671، إن أى مواد مصنعة موجودة فى العالم موجودة لدى الفقراء فى القاهرة يتاجرون فيها. وبعد 350 عاما، لا يزال هذا التقليد حى فى الدرب الأحمر، هذا الحى الواقع جنوب شرق وسط القاهرة ويقطنه نحو 100 ألف شخص، يقال إن به نحو ألف ورشة ويمتلئ المكان بالحرفيين الذين يصنعون كل شىء من الخيام والكتب والصناديق والفوانيس النحاسية والأوانى الزجاجية والسجاد الحريرى.

وتحدثت الصحيفة عن ورش الخيام، وقالت إنه لقرون كان حرفيو الخيامية يقدمون الملابس والخيام وأقمشة وسروجا لأولئك الذاهبون إلى الحج فى مكة المكرمة، وإلى جانب ورش الخيام سلطت الصحيفة الضوء على المصابغ وورش صناعة الأوانى الزجاجية والفوانيس النحاسية إلى جانب تجليد الكتب وغيرها من الأعمال اليدوية الكثيرة التى تشتهر بها منطقة الدرب الأحمر.

وقالت الجارديان، إن صور حرفيى الدرب الأحمر ستعرض فى الجمعية الجيوجغرافية الملكية فى لندن فى مارس وإبريل 2018 بدعم من مؤسسة أغا خام.



أشكال السجاد الذى يتم تصنيعها فى الدرب الأحمر أشكال السجاد الذى يتم تصنيعها فى الدرب الأحمر



تصنيع الكتب تصنيع الكتب



صناعة الخيام بالدرب الأحمر صناعة الخيام بالدرب الأحمر



صناعة السجاد اليدوى صناعة السجاد اليدوى



صناعة الفوانيس صناعة الفوانيس