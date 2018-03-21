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صور.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بالكرنك

الأربعاء، 21 مارس 2018 05:57 م
صور.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بالكرنك جانب من القافلة





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الاقصر، أن مديرية الشئون الصحية نظمت اليوم الأربعاء، قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بمنطقة الكرنك بمدينة الاقصر، والتى نجحت فى إجراء الكشف على 395 حالة حميات وسحب عينات فيروس سى.
 
وأضاف وكيل الصحة، أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع والاهتمام بهم، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية، شملت عيادة للتحاليل الطبية للكشف عن فيروس سى وعيادة نساء وتوليد وعيادة أطفال وعيادة حميات.
 
وقام الأطباء بالقافلة بإجراء 280 تحليل للكشف عن فيروس سى، والكشف عن 115 حالة حميات، والكشف على 28 سيدة، والكشف على 85 طفلا، وصرف علاج مجانى للمرضى.
 
صحة الأقصر تنظم قافلة طبية للكشف علي الأهالي بمنطقة الكرنك
جانب من القافلة

جانب من فحص الاهالي خلال فعاليات القافلة
جانب من فحص الأهالى خلال فعاليات القافلة

أهالي نجع عبادي ونجع الطين بمنطقة الكرنك خلال القافلة
أهالي نجع عبادى ونجع الطين بمنطقة الكرنك
 
 

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