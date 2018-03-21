صور.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بالكرنك

صور.. "صحة الأقصر" تنظم قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بالكرنكالأربعاء، 21 مارس 2018 05:57 م
جانب من القافلة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الاقصر، أن مديرية الشئون الصحية نظمت اليوم الأربعاء، قافلة طبية بقريتى نجع عبادى ونجع الطين بمنطقة الكرنك بمدينة الاقصر، والتى نجحت فى إجراء الكشف على 395 حالة حميات وسحب عينات فيروس سى.
وأضاف وكيل الصحة، أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع والاهتمام بهم، مشيرًا إلى أن القافلة الطبية، شملت عيادة للتحاليل الطبية للكشف عن فيروس سى وعيادة نساء وتوليد وعيادة أطفال وعيادة حميات.
وقام الأطباء بالقافلة بإجراء 280 تحليل للكشف عن فيروس سى، والكشف عن 115 حالة حميات، والكشف على 28 سيدة، والكشف على 85 طفلا، وصرف علاج مجانى للمرضى.
جانب من القافلة
جانب من فحص الأهالى خلال فعاليات القافلة
أهالي نجع عبادى ونجع الطين بمنطقة الكرنك
إضافة تعليق
إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار
عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة