صور.. سيناريوهات تمثيلية للشرطة الألمانية فى التعامل مع حوادث إرهابية

صور.. سيناريوهات تمثيلية للشرطة الألمانية فى التعامل مع حوادث إرهابيةالأربعاء، 21 مارس 2018 01:05 ص
الشرطة الألمانية تمثل التعامل مع الإرهاب
كتب عبد الوهاب الجندى
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نفذت الشرطة الألمانية، سيناريوهات تمثيلية للتعامل مع العمليات الإرهابية، والتصدى للعناصر المسلحة وإنقاذ المدنيين فى حالة احتجازهم، وذلك فى مدينة فرانكفورت.
ونشرت وكالة رويترز للأنباء، مجموعة من الصورة تظهر أعضاء من الشرطة الفيدرالية الألمانية يشاركون في سيناريو ممارسات مكافحة الإرهاب في فرانكفورت.
وتعرضت ألمانيا لعمليات إرهابية، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسئوليته عنها كعمليات الطعن والدهس التى وقعت فى العاصمة برلين العالم الماضى.
الشرطة الألمانية تنفذ مسرحية التعامل مع الإرهاب
إنقاذ المدنيين
تدخل الشرطة الألمانية
نقل المصابين
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