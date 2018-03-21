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صور.. سفير باكستان بالقاهرة فى العيد الوطنى: تحيا مصر.. تحيا باكستان

الأربعاء، 21 مارس 2018 08:31 م
صور.. سفير باكستان بالقاهرة فى العيد الوطنى: تحيا مصر.. تحيا باكستان جانب من الحفل





كتب: محمد محسن أبو النور – نورهان مجدى
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احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة اليوم الأربعاء، بيوم الاستقلال الوطنى الذى يوافق الثالث والعشرين من مارس من كل عام، بحضور عدد من السفراء ورجال السياسة والإعلام، فى أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على الضفة الشرقية لنهر النيل.

 

وكان فى استقبال الحضور، السفير الباكستانى فى القاهرة، مشتاق على شاه، الذى حرص على تأكيد رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات مع مصر، قائلا: تحيا مصر.. تحيا باكستان.

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وحضر الحفل لفيف من سفراء الدول المقيمين فى مصر وعدد من رجال السياسة والاقتصاد المصريين.

 

وتقيم جمهورية باكستان الإسلامية احتفالا فى الثالث والعشرين من مارس من كل عام إحياء لقرار لاهور الصادر فى 23 مارس بالعام 1940 واعتماد أول دستور لباكستان خلال انتقال باكستان إلى جمهورية باكستان الإسلامية فى هذا اليوم التاريخى للبلاد ما جعل باكستان أول جمهورية إسلامية فى العالم.

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ويعرف "قرار لاهور" أيضا باسم "قرار باكستان، وهو البيان الرسمى السياسى الذى اعتمدته رابطة مسلمى عموم الهند أثناء دورة الثلاثة أيام فى لاهور ما بين 22 و24 مارس من عام 1940، والذى دعا لإنشاء "دولة مستقلة" للمسلمين فى شمال غرب وشرق الهند البريطانية، والذى أسفر عن استقلال باكستان نهائيا عن الهند وتكوين جمهورية إسلامية لها.

 

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