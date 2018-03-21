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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
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صور .. رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لقسم الصحة العامة

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:05 م
صور .. رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لقسم الصحة العامة رئيس الجامعة يتوسط المنصة





المنوفية – محمود شاكر
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افتتح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية ، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السادس لقسم الصحة العامة وطب المجتمع الذي عقد تحت عنوان استخدام الإنترنت بين الأمان والإدمان، بحضور الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية والدكتورة نانسي أسعد وكيل الكلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل كلية الحسابات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبرئاسة الدكتورة اميمة ابو الفتوح رئيس القسم . 

وأشار الدكتور معوض الخولي فى بيان له، إلي أهمية الاعتدال والاستخدام الأمثل للإنترنت وإدراك ما بأيدينا من نعم حتي لا تتحول إلي نقمة بسوء الإستخدام ، مشيرا إلي أن الإنسان عدو مايجهل وأن علي الإنسان مراعاة الجانب الأخلاقي والصحي والمهني اثناء التعامل مع الانترنت وان ويكون لدينا إيمان قوي بالله والالتزام بالأخلاق وعدم الخوضؤفي أعراض الناس وأن نتحرك الصدق ف كل مانبثه أو تلقاه عبر الانترنت وأكد أن جامعة المنوفية هي منارة المعرفة في وسط الدلتا ورسالتها البناء المعرفى والخلقى للطالب والتركيز على الجانب الأخلاقى قبل العلمى.

وأضاف الدكتور محمود أبو سالم أستاذ الصحة العامة ومقرر المؤتمر ، أن المؤتمر ناقش فوائد الانترنت وأضراره وكيفية التعامل معه الي جانب عرض المشروع البحثي للطلاب حول إستخدام الإنترنت بين الأمان والإدمان ومناقشة نتائجه التي أجراها طلاب الفرقة الرابعة علي زملائهم بفرق الكلية المختلفة، كما تم تكريم أوائل الدفعة الحاصلين علي أعلي درجات في مادة الصحة العامة، وعرض للزيارات الميدانيه التى يقوم بها القسم للمصانع والمؤسسات الحكومية لاكتساب الطلبه مزيدا من الخبرات.

المشاركين
المشاركين
المنصة
المنصة
جانب من الحضور
جانب من الحضور
رئيس الجامعة يتوسط المنصة
رئيس الجامعة يتوسط المنصة
كلمة رئيس الجامعة
كلمة رئيس الجامعة

 

 


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