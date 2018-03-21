صور.. رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الأول للروابط العلمية بنقابة الأطباء







المنوفية – محمود شاكر

افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، المؤتمر الأول للروابط العلمية بنقابة أطباء المنوفية، بعنوان "الطوارئ فى الممارسات الطبية، بحضور الدكتور أحمد جمال الدين عميد كلية الطب، والدكتور محمد الهياتمى وكيل مدرية الصحة بالمنوفية، ورؤساء الروابط العلمية بالمنوفية، وترأس المؤتمر الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء بالمنوفية.

ودعا رئيس الجامعة إلى التكامل والتعاون بين الجامعة ومديرية الصحة والتأمين الصحى، والالتقاء فى أقرب وقت، لوضع آلية لتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة لأهالى المنوفية، لتكون المحافظة نبراس ومثال يحتذى به فى كل المحافظات، مؤكدا على أهمية التعاون بين الروابط العلمية والتعارف بين كل مقدمى الخدمة فى المحافظة وأهمية الارتقاء بتقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ.

وأوضح الدكتور أحمد جمال، أن كلية الطب تهتم بتدريب وتعليم شباب الأطباء وتحرص على التعاون مع الروابط العلمية بالمحافظة والانفتاح على كل طوابق المجتمع.

وأشار الدكتور محمد سلامة رئيس رابطة أمراض النساء وعضو نقابة أطباء مصر ورئيس اللجنة العلمية والمشرف على المؤتمر، إلى أن المؤتمر سيناقش 11 محاضرة حول حالات الطوارئ الطبية، مثل الصدمة العصبية، وكيفية التعامل مع حالات الحوادث بمستشفيات الطوارئ وحالات النزيف والإسهال فى الأطفال وإصابات الجلد والأعراض التى تظهر عليه كمؤشر لأمراض أخرى .

وعلى جانب آخر، احتفلت جامعة المنوفية ظهر اليوم بعيد الأم، وذلك بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والدكتورة جهاد ابراهيم و ماجد أبوخير اعضاء مجلس الشعب.