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صور.. رئيس بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

الأربعاء، 21 مارس 2018 10:21 م
صور.. رئيس بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي





(أ ش أ)
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قدم رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي، استقالته إلى الكونجرس فى البلاد قبل تصويت البرلمان على إقصائه من منصبه بسبب تهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر حكومية أن كوتشينسكى ينوى الإعلان عن استقالته رسميًا فى خطاب موجهة إلى المواطنين فى وقت لاحق.

وتعتزم المعارضة التصويت على إقصاء الرئيس كوتشينسكى من منصبه، يوم غد الخميس، وأعلنت عن محاولات لتقديم رشاوى للبرلمانيين للتأثير على نتائج التصويت.

وفى ديسمبر الماضى حاول الكونجرس إقصاء كوتشينسكى من منصبه، على خلفية فضيحة فساد، وحصول شركات مرتبطة به على مبالغ مالية تقدر بـ 4.8 ملايين دولار، من شركة "أوديبريخت" البرازيلية بصورة غير شرعية. ولم يبلغ آنذاك عدد الأصوات حد النصاب من أجل حجب الثقة عنه.

يذكر أن كوتشينسكى (79 عامًا) هو مصرفى سابق، وعمل فى الولايات المتحدة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.بابلو كوتشينسكي رئيس بيرو

بيدرو بابلو كوتشينسكي
بيدرو بابلو كوتشينسكي

 

رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي،
رئيس بيرو بابلو كوتشينسكي،

 

رئيس بيرو
رئيس بيرو

 


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