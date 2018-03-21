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صور.. جامعة سوهاج تكرم الأمهات العاملات بالمدن الجامعية

الأربعاء، 21 مارس 2018 01:08 ص
صور.. جامعة سوهاج تكرم الأمهات العاملات بالمدن الجامعية جانب من الاحتفالية





سوهاج محمود مقبول
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شهد مساء اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حفل عيد الأم وتكريم العاملات، التى تنظمها الإدارة العامة للمدن الجامعية، وقال إن هذا الاحتفال للتأكيد على أهمية مشاركة العاملين فى كافة المناسبات التى من شأنها خلق روح من الألفة والتعاون، وبذل الجهد، مهنئاً جميع العاملات بالمدن بعيد الأم.

 

وأشارت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية إلى أن الاحتفال جاء بمثابة تكريم لبعض الأمهات اللاتى يعملن بالمدن الجامعية، حيث تم تكريم ١٥ سيدة.

 

 وأضافت سحر محمد مدير مدينة الطالبات، أنها حرصت أيضا على تكريم اثنين من العمال ممن بلغن سن التقاعد وعشرة من العاملين لتميزهم فى العمل داخل المدن الجامعية وتم تكريم الثلاث مراكز الأولى لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين.

 

 جدير بالذكر أن الاحتفالية شملت العديد من الفقرات الغنائية وذلك بحضور أشرف القاضى الأمين العام للجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، واللواء حاتم صادق مدير أمن الجامعة، إضافة إلى طالبات المدينة.‏


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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