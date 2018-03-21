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الأربعاء، 21 مارس 2018 02:52 م
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صور.. تكريم مصطفى الفقى بمؤتمر الفن الإسلامى فى مواجهة التطرف بالإسكندرية

الأربعاء، 21 مارس 2018 02:46 م
صور.. تكريم مصطفى الفقى بمؤتمر الفن الإسلامى فى مواجهة التطرف بالإسكندرية جانب من التكريم





الإسكندرية ـ جاكلين منير ـ بلال رمضان
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شهدت الجلسة الافتتاحية من مؤتمر الفن الإسلامى فى مواجهة التطرف، تكريم الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، حيث قدم المهندس فريد العلى  من مركز الكويت للفنون الإسلامية درع التكريم تقديرا للدور الذى تقوم به المكتبة فى مجال الفنون والثقافة.

جاء ذلك خلال  مؤتمر "الفن الإسلامي في مواجهة التطرف" والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية علي مدار ثلاثة أيام ، بحضور  الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والأدباء والمفكرين.

من جانبه، قال حمدان الكعبي ممثل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن التطرف بدأ في الانهزام أمام الثقافة والفنون التي تزخر بها أمتنا العربية، مؤكدًا أن الثقافة أداة مؤثرة وقوية قادرة على هدم الأفكار الهدامة، كما أن الفن الإسلامي هو أكبر مثال على التسامح، فهو يتمازج مع الفنون والحضارات الأخرى. وأكد أن نهضة مصر الثقافية أثرت في عدد كبير من الدول العربية، معتبرًا مصر متحفا وطنيا كبيرا، ويجب استغلال فنها وجمالياتها لتثقيف الشباب العربي عن الفن والأدب والآثار.

 

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