صور.. تكريم ذوى الشهداء فى مؤتمر الأسرة بكنيسة الإسكندرية







الاسكندرية جاكلين منير

شهد مؤتمر "الأسرة جسر للسماء" 2018 الذى تنظمه كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف بالإسكندرية، تكريم أسر الشهداء، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، حيث تزينت الكنيسة وارتدت السيدات والأمهات أطواق الورود احتفالا بعيد الأم، وتضمن حفل التكريم فقرات من كورال أطفال الكنيسة بمناسبة عيد الأم.

وقال مينا نجل نسيم شهيد أحداث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، إنه يشعر بالفخر لكونه نجل الشهيد نسيم قائلا: إن والده كان لا يرد طلب سائل وكان يسعى لتلبية طلبات الجميع وكان محبوبا من الجميع.

وقال غطاس جرجس والد الشهيد جرجس الذى كان يبيع زعف يوم أحد الزعف الذى تعرضت فيه المرقسية إلى التفجير، إن نجله فى هذا اليوم تواجد داخل الكنيسة فى ذلك التوقيت هو ترتيب الله، وروى كيف وجده بعد الحادث ملقى على الأرض ونال الشهادة، قائلا: إن الفراق صعب فهو نجلى وعكازى ولكن مهما قدمت له لن أستطيع توصيله إلى الملكوت الذى ناله بالشهادة.

وقالت جيهان زوجة الشهيد إبراهيم، إنه كان يحب التردد على الكنيسة والصلاة وكانت حياته عامرة بالإيمان.