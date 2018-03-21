صور.. ترامب خلال كلمة بحفل عشاء للجمهوريين: سنبقى أغلبية بمجلس النواب







كتب عبد الوهاب الجندى

ألقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كلمة خلال حفل عشاء أقامه الحزب الجمهوري فى متحف البناء الوطنى بولاية كاليفورنيا، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الرئيس الأمريكى، خلال كلمته: "سوف نتحدى التوقعات مرة أخرى، وسنبقي أغلبية مجلس النواب"، وفق وسائل إعلام أمريكية.



ترامب أثناء الكلمة



ترامب في حفل العشاء



ترامب يشير للحضور