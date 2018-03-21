صور.. ترامب خلال كلمة بحفل عشاء للجمهوريين: سنبقى أغلبية بمجلس النواب

صور.. ترامب خلال كلمة بحفل عشاء للجمهوريين: سنبقى أغلبية بمجلس النوابالأربعاء، 21 مارس 2018 06:34 ص
الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب
كتب عبد الوهاب الجندى
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ألقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كلمة خلال حفل عشاء أقامه الحزب الجمهوري فى متحف البناء الوطنى بولاية كاليفورنيا، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الرئيس الأمريكى، خلال كلمته: "سوف نتحدى التوقعات مرة أخرى، وسنبقي أغلبية مجلس النواب"، وفق وسائل إعلام أمريكية.
ترامب أثناء الكلمة
ترامب في حفل العشاء
ترامب يشير للحضور
ترامب يصافح رئيس مجلس النواب الأمريكي
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