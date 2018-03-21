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الأربعاء، 21 مارس 2018 06:50 ص
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صور.. ترامب خلال كلمة بحفل عشاء للجمهوريين: سنبقى أغلبية بمجلس النواب

الأربعاء، 21 مارس 2018 06:34 ص
صور.. ترامب خلال كلمة بحفل عشاء للجمهوريين: سنبقى أغلبية بمجلس النواب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب





كتب عبد الوهاب الجندى
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ألقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، كلمة خلال حفل عشاء أقامه الحزب الجمهوري فى متحف البناء الوطنى بولاية كاليفورنيا، وفق صور وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الرئيس الأمريكى، خلال كلمته: "سوف نتحدى التوقعات مرة أخرى، وسنبقي أغلبية مجلس النواب"، وفق وسائل إعلام أمريكية.

ترامب أثناء الكلمة
ترامب أثناء الكلمة

 

ترامب في حفل العشاء
ترامب في حفل العشاء

 

ترامب يشير للحضور
ترامب يشير للحضور

 

ترامب يصافح رئيس مجلس النواب الأمريكي
ترامب يصافح رئيس مجلس النواب الأمريكي

 


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