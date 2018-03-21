video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 مارس 2018 04:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تحت شعار "ارسم صوتك".. فعالية لدعم "السيسى" ببورسعيد

الأربعاء، 21 مارس 2018 04:17 م
صور.. تحت شعار "ارسم صوتك".. فعالية لدعم "السيسى" ببورسعيد صورة الرئيس السيسي





بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، اليوم، الأربعاء، فاعلية تحت شعار "ارسم صوتك" لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك عدد كبير من الشباب وطلبة المدارس وأعضاء الحملة، فى الفاعلية وذلك بحديقة سعد زغلول وعلى نغمات الأغانى الوطنية، كما رسموا صوراً وبورتريه لـ"السيسى" معبرين عن دعمهم الكامل له ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

صورة الرئيس السيسي
صورة الرئيس السيسي

 

اعضاء الحملة
اعضاء الحملة

 

صورة الرئيس وعلم مصر
صورة الرئيس وعلم مصر

 

حمل صور الرئيس السيسي لدعمه
حمل صور الرئيس السيسي لدعمه

 

دعم الرئيس السيسي ببورسعيد
دعم الرئيس السيسي ببورسعيد

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد يحث العاملين بحى المناخ المشاركة بالانتخابات الرئاسية

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

الانتخابات الرئاسية

عبدالفتاح السيسى




لا تفوتك
الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة للمرأة المصرية فى مختلف المجالات

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

س و ج.. موعد دور المجموعات فى دوري ابطال افريقيا 2018

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

إشادات واسعة بساندرا نشأت بعد حوار "شعب ورئيس".. المخرجة تبدع فى إدارة اللقاء.. وتقدم نموذجًا للإعلامى الواعى المحب لوطنه.. والسيسى يجيب عن أسئلتها المهمة.. وصلاح عبد الله يطلب لقاءها بعد الحوار

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عيد الأم.. فى عيون أمهات شهداء الإرهاب.. والدة طارق النور: فقدت ابنى الوحيد واعتبرت السيسى بدلاً منه.. وأم أحمد فهمى: يجب إسقاط الجنسية عن القيادات الإرهابية.. وأم بطل سيناء: أشعر اليوم بأن لدى مليون "شريف"

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

عبد الله جورج: أرحب بحل مجلس الزمالك.. وسأقبل العمل فى لجنة إدارة النادى

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

بأبسط الطرق.. رجيم بالماء الدافئ مع العسل والثوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة