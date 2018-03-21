صور.. تحت شعار "ارسم صوتك".. فعالية لدعم "السيسى" ببورسعيد







بورسعيد - محمد عزام

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر، اليوم، الأربعاء، فاعلية تحت شعار "ارسم صوتك" لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك عدد كبير من الشباب وطلبة المدارس وأعضاء الحملة، فى الفاعلية وذلك بحديقة سعد زغلول وعلى نغمات الأغانى الوطنية، كما رسموا صوراً وبورتريه لـ"السيسى" معبرين عن دعمهم الكامل له ومشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية القادمة.



صورة الرئيس السيسي



اعضاء الحملة



صورة الرئيس وعلم مصر



حمل صور الرئيس السيسي لدعمه